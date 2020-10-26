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СНГ 26.10.2020 16:35

В Кремле отказались давать Лукашенко "публично озвученные советы", поскольку это стало бы попыткой вмешательства в дела Белоруссии

В Кремле не собираются советовать президенту Белоруссии Александру Лукашенко, каким образом урегулировать ситуацию в его стране, так как это было бы вмешательством во внутренние дела, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В данном случае любые публично озвученные советы были бы ничем иным, как попыткой вмешательства в происходящее. Мы этого не делали и делать не будем", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, что в Кремле могли бы посоветовать Лукашенко - жесткий разгон или диалог с протестующими.

Он еще раз отметил, что Россия не будет давать оценок событиям в Белоруссии, предшествовавшим сложившейся ситуации.

"Оценки и выводы нужно делать белорусскому руководству", - сказал представитель Кремля.

"Мы по-прежнему не собираемся вмешиваться в эти события и считаем, что никто не должен в эти события вмешиваться", - заявил Песков.

В Белоруссии уже третий месяц продолжаются массовые протесты несогласных с итогами президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Оппозиция считает выборы сфальсифицированными, требует отставки Александра Лукашенко с поста президента, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская выступила с "ультиматумом", в котором содержался призыв к общенациональной забастовке с 26 октября в случае отказа Лукашенко выполнить требования протестующих.

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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, БЕЛОРУССИЯ, СОВЕТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]