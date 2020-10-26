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Дальнее зарубежье 26.10.2020 17:14

Помпео и Эспер прибыли в Дели на переговоры с индийскими коллегами

Госсекретарь США Майк Помпео в понедельник прибыл в Дели, где вместе с главой Пентагона Марком Эспером проведет переговоры с индийскими визави из МИД и министерства обороны, сообщают в понедельник западные СМИ.

По сообщению американской администрации, ожидается, что в ходе двухдневного визита американской делегации в Индию стороны обсудят "угрозы из Китая", а также вопросы сотрудничества между двумя странами, в частности, главы оборонных ведомств обсудят пути наращивания военного сотрудничества.

"В Дели госсекретарь Помпео и министр обороны Марк Эспер и их индийские коллеги проведут третий ежегодный министерский диалог США и Индии в формате "2+2", чтобы усилить американо-индийское всеобъемлющее стратегическое партнерство и расширить сотрудничество в целях продвижения стабильности и процветания в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в мире", - говорится в заявлении Госдепартамента, распространенном перед визитом.

В Индии Эспер и Помпео проведут два дня. После Индии Помпео отправится в Шри-Ланку, на Мальдивы и в Индонезию, все его турне по странам региона продлится до 30 октября.

По данным западных СМИ, Эспер в Индии может обсуждать возможность расширения сотрудничества по линии обмена разведданными, наращивание совместных военных учений, поставки вооружений, возможно, американских истребителей F-18.

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Тэги: СШИ, ИНДИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]