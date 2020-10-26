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Здравоохранение 26.10.2020 19:17

В британском Минздраве рассчитывают получить вакцину от COVID-19 в первом полугодии 2021 года

Глава британского Минздрава Мэттью Хэнкок выразил надежду на то, что вакцину от коронавируса COVID-19 для массовой вакцинации удастся получить в первом полугодии 2021 года, сообщает Sky News.

"По моим ожиданиям, основная часть будет реализована в первой половине следующего года", - заявил он.

Отвечая на вопрос, смогут ли некоторые люди получить вакцину в этом году, он заявил: "Я этого не исключаю, но и не гарантирую".

Британия - одна из самых пострадавших стран от коронавируса в Европе. Общее число заражений в Британии превысило 873,8 тыс., жертвами пандемии стали более 44,8 тыс. человек. Власти ужесточают меры по борьбе с коронавирусом. Так, в Шотландии ввели ограничения на посещение баров и ресторанов.

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Тэги: БРИТАНИЯ, ВАКЦИНА, ПЛАНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]