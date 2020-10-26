В британском Минздраве рассчитывают получить вакцину от COVID-19 в первом полугодии 2021 года

Глава британского Минздрава Мэттью Хэнкок выразил надежду на то, что вакцину от коронавируса COVID-19 для массовой вакцинации удастся получить в первом полугодии 2021 года, сообщает Sky News.
"По моим ожиданиям, основная часть будет реализована в первой половине следующего года", - заявил он.
Отвечая на вопрос, смогут ли некоторые люди получить вакцину в этом году, он заявил: "Я этого не исключаю, но и не гарантирую".
Британия - одна из самых пострадавших стран от коронавируса в Европе. Общее число заражений в Британии превысило 873,8 тыс., жертвами пандемии стали более 44,8 тыс. человек. Власти ужесточают меры по борьбе с коронавирусом. Так, в Шотландии ввели ограничения на посещение баров и ресторанов.
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