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Дальнее зарубежье 26.10.2020 19:03

В Германии съезд партии ХДС перенесен на неопределенный срок из-за коронавируса

Съезд Христианско-демократического союза ХДС, партии канцлера ФРГ Ангелы Меркель, перенесен на неопределенный срок, сообщил генеральный секретарь партии Пауль Цимьяк.

"Мы проведем его тогда, когда это позволит ситуация с пандемией. Если этого не произойдет, то мы проведем интернет-съезд", - сказал Цимьяк журналистам в понедельник.

Ранее планировалось, что съезд пройдет 4 декабря. На нем, как ожидалось, будет избран новый председатель партии - сейчас им является глава минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ПАРТИЯ, СЪЕЗД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]