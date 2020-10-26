В Германии съезд партии ХДС перенесен на неопределенный срок из-за коронавируса

Съезд Христианско-демократического союза ХДС, партии канцлера ФРГ Ангелы Меркель, перенесен на неопределенный срок, сообщил генеральный секретарь партии Пауль Цимьяк.

"Мы проведем его тогда, когда это позволит ситуация с пандемией. Если этого не произойдет, то мы проведем интернет-съезд", - сказал Цимьяк журналистам в понедельник.

Ранее планировалось, что съезд пройдет 4 декабря. На нем, как ожидалось, будет избран новый председатель партии - сейчас им является глава минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр.