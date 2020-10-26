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Финансы 26.10.2020 16:11

Информация о закрытии ADIF является очередной информационной провокацией Армении – ЦБ Азербайджана

Информация о якобы приостановлении деятельности Фонда страхования вкладов (ADIF) Азербайджана является очередной информационной провокацией Армении, заявил в понедельник Центробанк (ЦБ).

«Разбитый на всех фронтах противник, в соответствии со своим характером, видит выход в продолжении различных провокаций. В этот раз противник от имени Ассоциации банков Азербайджана (ABA) распространил провокационную и ложную информацию о приостановлении деятельности Фонда страхования вкладов в связи с предполагаемой агрессией Армении против нашей страны. ЦБ Азербайджана, ABA и ADIF категорически опровергают эту информацию и еще раз просят население и клиентов банков не обращать внимания на подобные провокации и считать это очередной провокацией беспомощного врага», - говорится в заявлении.

ЦБ подчеркивает, что в Азербайджане стабильная макроэкономическая и финансовая стабильность, все банковские и финансовые учреждения работают нормально, а банковская и финансовая инфраструктура обеспечивают стабильные услуги населению.

«Такие провокации, которые пытается совершить противник в киберпространстве, успешно отражаются нашими агентствами и специалистами, отвечающими за кибербезопасность», - сообщает ЦБ.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ЦЕНТРОБАНК, ADIF


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]