Информация о закрытии ADIF является очередной информационной провокацией Армении – ЦБ Азербайджана

Информация о якобы приостановлении деятельности Фонда страхования вкладов (ADIF) Азербайджана является очередной информационной провокацией Армении, заявил в понедельник Центробанк (ЦБ).
«Разбитый на всех фронтах противник, в соответствии со своим характером, видит выход в продолжении различных провокаций. В этот раз противник от имени Ассоциации банков Азербайджана (ABA) распространил провокационную и ложную информацию о приостановлении деятельности Фонда страхования вкладов в связи с предполагаемой агрессией Армении против нашей страны. ЦБ Азербайджана, ABA и ADIF категорически опровергают эту информацию и еще раз просят население и клиентов банков не обращать внимания на подобные провокации и считать это очередной провокацией беспомощного врага», - говорится в заявлении.
ЦБ подчеркивает, что в Азербайджане стабильная макроэкономическая и финансовая стабильность, все банковские и финансовые учреждения работают нормально, а банковская и финансовая инфраструктура обеспечивают стабильные услуги населению.
«Такие провокации, которые пытается совершить противник в киберпространстве, успешно отражаются нашими агентствами и специалистами, отвечающими за кибербезопасность», - сообщает ЦБ.
Х.Насирзаде
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