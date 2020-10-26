ВС Армении вновь обстреливают город Тертер – Минобороны Азербайджана

ВС Армении во второй половине дня в понедельник вновь открыли огонь по городу Тертер, сообщает Минобороны Азербайджана.

«26 октября в 15:30 армянские вооруженные силы в очередной раз нарушили новый гуманитарный режим прекращения огня и обстреляли город Тертер», - отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, город Тертер обстреливается армянскими военными с 27 сентября. За это время по городу выпущено более 15 тыс. снарядов.

Х.Насирзаде