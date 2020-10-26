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Дальнее зарубежье 26.10.2020 21:28

Помпео надеется на соблюдение соглашения о перемирии в Ливии

Госсекретарь США Майк Помпео в понедельник приветствовал соглашение о постоянном перемирии в Ливии.

"Мы приветствуем общенациональное соглашение о прекращении огня в Ливии и благодарим ливийских лидеров за то, что они поставили на первое место свою страну. Все стороны должны соблюдать это соглашение, и все иностранные силы должны покинуть Ливию", - написал Помпео в твиттере.

На прошлой неделе представители сторон межливийского конфликта в отделении ООН в Женеве подписали соглашение о введении постоянного режима прекращения огня.

В Ливии на протяжении длительного времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: заседающее в Триполи ПНС и временный кабинет, действующий на востоке страны и поддерживаемый ЛНА Халифы Хафтара. По данным западных СМИ, силы Хафтара поддерживают Россия, Франция, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет. На стороне правительства в Триполи, в свою очередь, выступают Турция, Катар и Италия.

Более года ЛНА пыталась взять Триполи. В июне силы ПНС при поддержке Турции положили конец осаде города и оттеснили силы Хафтара к линии Сирт - Аль-Джуфра, которая считается воротами к "нефтяному полумесяцу" Ливии.

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Тэги: США, ЛИВИЯ, ГОССЕКРЕТАРЬ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]