В Азербайджане за сутки зафиксировано 527 случаев COVID-19, 8 человек скончались

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 527 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 50 тыс. 486, сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 946 случаях заражения.
По данным ведомства, за сутки скончались еще восемь человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 679.
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 41 тыс. 410 человек (+131 за сутки).
В настоящее время в больницах специального режима находятся 8 тыс. 397 человек, сообщили в штабе.
Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 6,814 тыс. тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 1 млн 298 тыс. 348 тестов на COVID-19.
Б.Рустамбеков
Президент Азербайджана поздравил командиров, отличившихся в освобождении Губадлы
Минобороны Азербайджана опровергло обстрел села в Нагорном Карабахе
ВС Армении вновь обстреливают город Тертер – Минобороны Азербайджана
Bank of Baku увеличил в январе-сентябре активы на 3,4%, сократил прибыль на 73,3%
Azer-Turk Bank увеличил в январе-сентябре 2020г активы на 1%
Информация о закрытии ADIF является очередной информационной провокацией Армении – ЦБ Азербайджана
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
МИД ФРГ приветствует заявления РФ и США о намерении продлить договор СНВ-3
Помпео и Эспер прибыли в Дели на переговоры с индийскими коллегами
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Вусал Гасымлы: “Промышленное производство Карабаха усилится в постконфликтный период”
Bakcell развернет в Карабахе самую скоростную мобильную сеть
Две крупные компании Азербайджана объединились для поддержки нашей армии
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Фуад Ахундов: "Почему Ереван отозвал своего посла из Израиля, но не из России?" Интервью
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение