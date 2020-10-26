В Азербайджане за сутки зафиксировано 527 случаев COVID-19, 8 человек скончались

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 527 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 50 тыс. 486, сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 946 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались еще восемь человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 679.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 41 тыс. 410 человек (+131 за сутки).

В настоящее время в больницах специального режима находятся 8 тыс. 397 человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 6,814 тыс. тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 1 млн 298 тыс. 348 тестов на COVID-19.

Б.Рустамбеков