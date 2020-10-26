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СНГ 26.10.2020 22:20

За неделю почти 600 иностранцам отказано во въезде в Белоруссию, сообщили пограничники

За истекшую неделю на белорусской границе во въезде в страну по различным основаниям отказано 595 иностранцам, сообщил официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.

"Абсолютное большинство из них - крепкие молодые люди спортивного телосложения, которые никак не смогли пояснить или подтвердить цели прибытия в Беларусь", - сказал Бычковский, которого цитирует госагентство БелТА.

По его словам, основная масса непропущенных лиц пыталась въехать из соседних стран: Украины, Польши и Литвы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ГРАНИЦА, ЗАПРЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]