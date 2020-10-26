За неделю почти 600 иностранцам отказано во въезде в Белоруссию, сообщили пограничники

За истекшую неделю на белорусской границе во въезде в страну по различным основаниям отказано 595 иностранцам, сообщил официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.

"Абсолютное большинство из них - крепкие молодые люди спортивного телосложения, которые никак не смогли пояснить или подтвердить цели прибытия в Беларусь", - сказал Бычковский, которого цитирует госагентство БелТА.

По его словам, основная масса непропущенных лиц пыталась въехать из соседних стран: Украины, Польши и Литвы.