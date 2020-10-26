Минобороны Азербайджана опровергло обстрел села в Нагорном Карабахе

Министерство обороны Азербайджана опровергло информацию об обстреле Ходжалинского района в Нагорном Карабахе.

«Распространенная Арменией информация о якобы обстреле ВС Азербайджана села Чанагчы Ходжалинского района (бывшего Аветараноц Аскеранского района) является безосновательной и ложной», - говорится в заявлении ведомства.

Минобороны подчеркивает, что Азербайджан «строго соблюдает новый гуманитарный режим прекращения огня».

Х.Насирзаде