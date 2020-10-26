В США уже больше досрочно проголосовавших, чем на президентских выборах в 2016 году

Число американцев, проголосовавших досрочно на президентских выборах в этом году за восемь дней до главного дня голосования, уже превысило число проголосовавших досрочно на выборах президента США в 2016 году, сообщает агентство Associated Press (AP).
Согласно информации агентства, к настоящему моменту получено 58,6 млн бюллетеней, в то время как за весь период досрочного голосования в 2016 году порядка 58 млн американцев проголосовали по почте или лично на участках для досрочного голосования.
По данным агентства, демократы продолжают занимать лидирующую позицию по итогам досрочного голосования, но республиканцы продолжают сокращать дистанцию. По подсчетам агентства, к воскресенью 51% голосов получили демократы и 31% - республиканцы. Агентство отмечает, что по состоянию на 15 октября речь шла о 51% в пользу демократов и о 25% в пользу республиканцев.
Агентство отмечает, что данные по досрочному голосованию не могут достоверно указать, какая из партий в итоге получит преимущество по итогам выборов. Кроме того, данные только указывают партию, которую поддерживают избиратели, а не на кандидата, за которого они голосуют. Кроме того, ожидается, что большинство республиканцев будут голосовать традиционно - в день выборов.
Предвыборным кампаниям выгодно, чтобы люди голосовали досрочно. Это может сэкономить им деньги на рекламе в интернете и рассылках. Поэтому штаб Дональда Трампа тоже агитирует за досрочное голосование, тогда как сам президент США публично называет голосование по почте "мошенничеством", отмечает AP.
"Мы видим, что кампания Трампа и местные отделения партии призывают сторонников Трампа голосовать по почте, тогда как твиттер президента говорит, что это мошенничество. Твиттер всегда выигрывает", - считает аналитик Том Боньер.
Президентские выборы в США пройдут 3 ноября 2020 года. Республиканец Трамп попытается добиться переизбрания. Его соперник от демократов - бывший вице-президент Джо Байден.
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