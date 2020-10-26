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СНГ 26.10.2020 22:58

Киргизского экс-премьера Исакова объявили в межгосударственный розыск

Бывший премьер-министр Киргизии Сапар Исаков объявлен в межгосударственный розыск, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в Государственной службе исполнения наказаний.

"Сапар Исаков объявлен в межгосударственный розыск", - сообщил представитель ГСИН.

По его словам, срок предоставления отпуска Исакову истек 12 октября, он не вернулся в исправительную колонию.

"Данный факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков по статье "Уклонение от наказания", - сообщили в ГСИН.

В ГСИН добавили, что за уклонение от наказания также разыскивается бывший мэр Бишкека Албек Ибраимов, приговоренный к 15 годам лишения свободы по делу о коррупции.

"ГСИН не располагает информацией пересекали ли границу Исаков и Ибраимов", - отметил собеседник агентства.

В ходе протестов в ночь на 6 октября демонстранты в Бишкеке освободили экс-президента Киргизии из СИЗО Госкомитета нацбезопасности страны Алмазбека Атамбаева. После этого суд в Бишкеке заявил о переводе фигуранта под домашний арест. Таким же образом освобождены и другие бывшие высокопоставленные чиновники Киргизии, которым предоставлен отпуск.

10 октября Генеральная прокурату заявила, что экс-президент и его сторонники незаконно покинули места содержания под стражей, нарушая установленный порядок содержания, под угрозой убийств и физической расправы судей, работников администрации органов содержания, воспользовавшись сложившейся ситуацией в ночь с 5 на 6 октября.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ЭКС-ПРЕМЬЕР, РОЗЫСК

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]