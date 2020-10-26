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Регион 26.10.2020 17:11

Эрдоган призвал к бойкоту французской продукции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал соотечественников бойкотировать французскую продукцию из-за заявлений президента Франции Эмманюэля Макрона по поводу ислама, сообщает агентство "Анадолу".

"Я призываю свой народ никогда не покупать французскую продукцию", - заявил Эрдоган.

По его словам, враждебные настроения по отношению к мусульманам в Европе распространяются.

"Ненависть к мусульманам и исламу в ряде стран Европы возведены в ранг государственной политики, поддерживаемой на уровне главы государств. Я вновь заявляю, что вражда к исламу вне зависимости от занимаемой должности является психическим отклонением", - сказал Эрдоган.

Ранее Макрон заявил, что ислам переживает кризис и пообещал модифицировать закон от 1905 года, чтобы еще больше отделить религию от государства. Также президент Франции планирует тщательнее контролировать источники финансирования деятельности мечетей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ФРАНЦИЯ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]