Эрдоган призвал к бойкоту французской продукции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал соотечественников бойкотировать французскую продукцию из-за заявлений президента Франции Эмманюэля Макрона по поводу ислама, сообщает агентство "Анадолу".
"Я призываю свой народ никогда не покупать французскую продукцию", - заявил Эрдоган.
По его словам, враждебные настроения по отношению к мусульманам в Европе распространяются.
"Ненависть к мусульманам и исламу в ряде стран Европы возведены в ранг государственной политики, поддерживаемой на уровне главы государств. Я вновь заявляю, что вражда к исламу вне зависимости от занимаемой должности является психическим отклонением", - сказал Эрдоган.
Ранее Макрон заявил, что ислам переживает кризис и пообещал модифицировать закон от 1905 года, чтобы еще больше отделить религию от государства. Также президент Франции планирует тщательнее контролировать источники финансирования деятельности мечетей.
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