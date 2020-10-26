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Дальнее зарубежье 26.10.2020 23:13

4,47 млн человек проверили на коронавирус в КНР за три дня после обнаружения одного случая заражения

Почти 4,5 млн жителей китайского округа Кашгар проверили на коронавирус после обнаружения одного бессимптомного случая заражения коронавирусом в субботу, сообщает газета "Жэньминь жибао" со ссылкой на местные власти.

"В округе Кашгар нужно проверить на коронавирус 4 746 500 человек, образцы собрали уже у 4 471 700 человек, результаты получили по 2 133 600 образцов", - говорится в сообщении газеты в социальной сети Weibo.

После обнаружения одного бессимптомного случая заражения в округе Кашгар в субботу власти решили проверить на COVID-19 все население округа. Пока известно о 164 выявленных бессимптомных случаях заражения. Всего в Китае с начала пандемии выявили COVID-19 у порядка 85,8 тыс. человек и скончались 4,6 тыс.

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Тэги: КИТАЙ, КОРОНАВИРУС, ТЕСТИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]