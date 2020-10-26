4,47 млн человек проверили на коронавирус в КНР за три дня после обнаружения одного случая заражения

Почти 4,5 млн жителей китайского округа Кашгар проверили на коронавирус после обнаружения одного бессимптомного случая заражения коронавирусом в субботу, сообщает газета "Жэньминь жибао" со ссылкой на местные власти.
"В округе Кашгар нужно проверить на коронавирус 4 746 500 человек, образцы собрали уже у 4 471 700 человек, результаты получили по 2 133 600 образцов", - говорится в сообщении газеты в социальной сети Weibo.
После обнаружения одного бессимптомного случая заражения в округе Кашгар в субботу власти решили проверить на COVID-19 все население округа. Пока известно о 164 выявленных бессимптомных случаях заражения. Всего в Китае с начала пандемии выявили COVID-19 у порядка 85,8 тыс. человек и скончались 4,6 тыс.
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