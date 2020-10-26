Bank of Baku увеличил в январе-сентябре активы на 3,4%, сократил прибыль на 73,3%

Азербайджанский «Bank of Baku» увеличил в январе-сентябре 2020 года активы на 3,4% - до 394,196 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в банке.

Кредитный портфель на 30 сентября 2020 года составил 366,496 млн манатов (рост на 8,4% по сравнению с показателем на конец 2019г - ИФ).

Обязательства банка равны 321,293 млн манатов (рост на 1,3%), депозиты в банке на конец сентября 2020 года составляют 180,795 млн манатов (спад на 1,3%), в том числе вклады населения – 160,482 млн манатов (спад на 2,8%).

Капитал банка на начало октября 2020 года равен 72 млн 902,93 тыс. манатов (рост на 13,9%), уставный капитал – 52,87 млн манатов (не изменился).

Чистая прибыль банка по итогам деятельности в январе-сентябре составила 8 млн 612,2 тыс. манатов, что на 73,3% меньше чем в январе-сентябре 2019 года.

Bank of Baku создан в 1994 году.

А.Мамедов