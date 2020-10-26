Банк Республика продемонстрировал успешные финансовые результаты за третий квартал

Банк Республика, один из крупнейших банков страны, обнародовал финансовые результаты за третий квартал 2020 года. Согласно отчетности, Банк в третьем квартале смог продолжить позитивную динамику и показал хорошие операционные и финансовые результаты. Также, Банк основательно обновил цифровую платформу, что позволит банку оперативно и эффективно реагировать на актуальные вызовы современности, а также существенно повысить качество и скорость обслуживания клиентов.

На 1 октября 2020 года активы банка составили 1,07 млрд. манатов, чтоявляется одним из самых высоких показателей среди банков страны. По итогам третьего квартала чистая прибыль банка увеличилась и достигла 5,8 млн. манатов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, процентный доход вырос более чем на 21%, достигнув 35,4 миллионов манат. Не смотря на карантинные меры введенные в связи спандемиейCOVID-19, Банк продолжил активное кредитование реального сектора, выдав за 9 месяцев 190 млн. манат.

Согласно отчетности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года совокупный капитал банка увеличился на 15% и составил 84,9 млн. манатов, превышая регулятивную норму (50 млн. манатов) на 70%. Кроме того, коэффициент адекватности капитала I уровня составил 10,71%, а коэффициент адекватности совокупного капитала 15,93%, что выше нормы в 2 и 1,8 раза соответственно.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.