Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

23.10 $/bbl   WTI 39.85 -0.79 Brent 41.77 -0.69

Погода в Баку

  ночь день

26.10.2020 18:43

Банк Республика продемонстрировал успешные финансовые результаты за третий квартал

Банк Республика, один из крупнейших банков страны, обнародовал финансовые результаты за третий квартал 2020 года. Согласно отчетности, Банк в третьем квартале смог продолжить позитивную динамику и показал хорошие операционные и финансовые результаты. Также, Банк основательно обновил цифровую платформу, что позволит банку оперативно и эффективно реагировать на актуальные вызовы современности, а также существенно повысить качество и скорость обслуживания клиентов.

На 1 октября 2020 года активы банка составили 1,07 млрд. манатов, чтоявляется одним из самых высоких показателей среди банков страны. По итогам третьего квартала чистая прибыль банка увеличилась и достигла 5,8 млн. манатов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, процентный доход вырос более чем на 21%, достигнув 35,4 миллионов манат. Не смотря на карантинные меры введенные в связи спандемиейCOVID-19, Банк продолжил активное кредитование реального сектора, выдав за 9 месяцев 190 млн. манат.

Согласно отчетности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года совокупный капитал банка увеличился на 15% и составил 84,9 млн. манатов, превышая регулятивную норму (50 млн. манатов) на 70%. Кроме того, коэффициент адекватности капитала I уровня составил 10,71%, а коэффициент адекватности совокупного капитала 15,93%, что выше нормы в 2 и 1,8 раза соответственно.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]