Армения не ответила на предложение Азербайджана по освобождению пленных, обмену телами погибших, заявляют в Баку

Госкомиссия по делам пленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана сообщила, что Ереван не ответил на предложение Баку по обмену телами погибших, а также обмену удерживаемых лиц.

"С момента достижения в Москве соглашения о гуманитарном режиме прекращения огня 10 октября 2020 года, на встречах председателя Госкомиссии по делам пленных, заложников и пропавших без вести граждан Али Нагиева и других уполномоченных лиц с главой представительства Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Азербайджане было отмечено, что Баку готов к взаимному обмену с Арменией телами погибших военнослужащих, даже к возврату в одностороннем порядке тел армянских военнослужащих, а также на обмен двух азербайджанцев, взятых в заложники в Армении взамен на находящихся в Азербайджане двух армянских военнослужащих и двух мирных жителей", - говорится в сообщении комиссии.

Кроме этого, азербайджанская сторона готова в одностороннем порядке освободить 85-летнюю армянку, которую армянские вооруженные силы оставили в зоне боевых действий при отступлении.

"Но до сих пор Армения не ответила на это предложение Азербайджана", - подчеркивает комиссия.

Р.Ахмедов