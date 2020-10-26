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Карабахский конфликт 26.10.2020 18:44

Армения не ответила на предложение Азербайджана по освобождению пленных, обмену телами погибших, заявляют в Баку

Госкомиссия по делам пленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана сообщила, что Ереван не ответил на предложение Баку по обмену телами погибших, а также обмену удерживаемых лиц.

"С момента достижения в Москве соглашения о гуманитарном режиме прекращения огня 10 октября 2020 года, на встречах председателя Госкомиссии по делам пленных, заложников и пропавших без вести граждан Али Нагиева и других уполномоченных лиц с главой представительства Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Азербайджане было отмечено, что Баку готов к взаимному обмену с Арменией телами погибших военнослужащих, даже к возврату в одностороннем порядке тел армянских военнослужащих, а также на обмен двух азербайджанцев, взятых в заложники в Армении взамен на находящихся в Азербайджане двух армянских военнослужащих и двух мирных жителей", - говорится в сообщении комиссии.

Кроме этого, азербайджанская сторона готова в одностороннем порядке освободить 85-летнюю армянку, которую армянские вооруженные силы оставили в зоне боевых действий при отступлении.

"Но до сих пор Армения не ответила на это предложение Азербайджана", - подчеркивает комиссия.

Р.Ахмедов

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]