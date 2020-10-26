ВС Армении обстреляли город Тертер из РСЗО “Смерч”

ВС Армении в понедельник вечером вновь подвергли артобстрелу город Тертер, сообщает Минобороны Азербайджана.

"26 октября в 18:15 армянские ВС вновь грубо нарушив гуманитарный режим прекращения огня, подвергли обстрелу город Тертер из РСЗО Смерч", - отмечается в сообщении.

Пресс-секретарь Минобороны Анар Эйвазов вечером на брифинге, в свою очередь, отметил, что система ПВО азербайджанской армии обезвредила одну из трех ракет, выпущенных по городу Тертер.

"ВС Армении в течение дня, включая последний обстрел города Тертер, выпустили свыше 200 снарядов по различным городам и населенным пунктам Азербайджана", - отметил Эйвазов.

Х.Насирзаде