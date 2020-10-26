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Карабахский конфликт 26.10.2020 18:55

ВС Армении обстреляли город Тертер из РСЗО “Смерч”

ВС Армении в понедельник вечером вновь подвергли артобстрелу город Тертер, сообщает Минобороны Азербайджана.

"26 октября в 18:15 армянские ВС вновь грубо нарушив гуманитарный режим прекращения огня, подвергли обстрелу город Тертер из РСЗО Смерч", - отмечается в сообщении.

Пресс-секретарь Минобороны Анар Эйвазов вечером на брифинге, в свою очередь, отметил, что система ПВО азербайджанской армии обезвредила одну из трех ракет, выпущенных по городу Тертер.

"ВС Армении в течение дня, включая последний обстрел города Тертер, выпустили свыше 200 снарядов по различным городам и населенным пунктам Азербайджана", - отметил Эйвазов.

Х.Насирзаде


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Тэги: АРМЕНИЯ, СМЕРЧ, ОБСТРЕЛ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]