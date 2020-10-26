Худшее для нефтяного рынка позади, надеемся, ничего плохого не случится, но мы настороже - министр энергетики Саудовской Аравии

Худшее для нефтяного рынка уже позади, и производители нефти надеются, что ничего плохого не случится, но остаются настороже, заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман в ходе конференции CeraWeek India Energy Forum.
Он отметил, что рынок нефти восстанавливается, и сейчас основными острыми вопросами являются поиски правильной вакцины от COVID-19.
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