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Социум 26.10.2020 21:49

Нюрнберг отменяет знаменитую Рождественскую ярмарку

Нюрнберг отменяет знаменитую на весь мир Рождественскую ярмарку из-за коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы городской управы, опубликованном в понедельник.

"В свете быстро растущих цифр заражений коронавирусом город Нюрнберг с тяжелым сердцем принял решение отменить Рождественскую ярмарку, которая должна была проходить с пятницы, 27 ноября, по четверг, 24 декабря 2020 года", - сказано в заявлении.

Рождественский рынок и ярмарка в Нюрнберге - Christkindlmarkt (Рынок младенца Христа) - это важная городская традиция, на время ярмарки на центральной площади выстраивается деревянный сказочный городок, который принимает сотни тысяч посетителей. На ярмарке, украшенной в вечерние времена разноцветными огнями, продают глинтвейн и традиционные кушанья, деревянные игрушки работы местных ремесленников и многое другое. Атмосферу праздника дополняют музыкальные и театральные представления, ярмарка считается символом Рождества и одним из важных культурных мероприятий года.

В настоящее время на 100 тысяч жителей Нюрнберга приходится более 100 новых заражений коронавирусом в неделю, ожидается, что цифры будут расти и дальше.

"В этой связи было бы неправильным сигналом проводить Рождественскую ярмарку", - сказал бургомистр города Маркус Кениг, его цитирует пресс-служба управы. По его словам, власти просто не смогут обеспечить надлежащую дистанцию и соблюдение правил гигиены в случае, когда в центре города ежедневно собираются тысячи людей.

По его словам, он уже проинформировал торговцев и всех тех, кто задействован в организации ярмарки. Сообщается, что ярмарка имеет большое экономическое значение для местных торговцев и ремесленников, поэтому решение ее отменить далось особенно тяжело.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, НЮРНБЕРГ, ЯРМАРКА, КОРОНАВИРУС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]