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Дальнее зарубежье 26.10.2020 19:39

ЕС должен прекратить антитурецкую кампанию под руководством Макрона - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Евросоюз прекратить "кампанию ненависти" против турок, проводимую его французским коллегой Эмманюэлем Макроном, сообщают западные СМИ.

"Европейские политики должны прекратить кампанию ненависти, возглавляемую президентом Франции Макроном", - цитируют СМИ президента.

Ранее Эрдоган заявил, что Макрону стоило бы проверить психическое здоровье.

"Что можно сказать по поводу главы государства, который так плохо обращается с представителями разных конфессий? Прежде всего, следует проверить его психику", - сказал Эрдоган.

Макрон ранее этой осенью заявлял о кризисе, который переживает ислам по всему миру. Также он пообещал модифицировать закон от 1905 года, чтобы еще больше отделить религию и государство. Кроме того, президент Франции пообещал тщательнее контролировать то, откуда приходит финансирование деятельности мечетей.

Высказывания Эрдогана вызвали волну возмущения в ЕС. Франция назвала их неприемлемо грубыми и отозвала своего посла в Турции для консультаций. Неприемлемыми эти слова назвал и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, который призвал Эрдогана "прекратить раскручивать опасную спираль конфронтации". Председатель Европейского совета Шарль Мишель также высказался по этому поводу, потребовав от Эрдогана уважения к Евросоюзу и странам региона.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ЕС, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]