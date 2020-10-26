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Здравоохранение 26.10.2020 23:29

В Молдавии остановился рост числа активных случаев COVID-19 - Минздрав

В Молдавии наблюдается снижение числа активных случаев коронавируса по сравнению с концом прошлой недели благодаря преобладанию выздоровевших пациентов над заболевающими, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты республики.

"В понедельник было обработано 1 432 теста, в том числе 1 268 первичных тестов. В результате выяснилось, что 308 результатов оказались положительными. Из медицинских учреждений страны были выписаны еще 440 пациентов, выздоровевших от коронавируса", - говорится в сообщении.

Общее число зафиксированных случаев COVID-19 в Молдавии выросло до 71 811, уточняется в сообщении. С начала пандемии в республике от коронавируса излечились 52 730 человек.

В Молдавии коронавирусом продолжают болеть 17 381 человек, что на 182 человека больше, чем неделю назад. В то же время, в октябре количество активных случаев COVID-19 выросло почти на треть - с 12 до почти 18 тыс. случаев.

Минздрав также сообщил о смерти еще 15 пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус. Согласно данным Минздрава, число жертв пандемии в Молдавии достигло 1 700.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]