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Происшествия 26.10.2020 23:45

МВД Грузии обнародовало данные о напавшем на банк в Зугдиди

Министерство внутренних дел Грузии вечером в понедельник подтвердило распространенную ранее в СМИ информацию о личности грабителя, напавшего 21 октября на филиал "Банка Грузии" в городе Зугдиди.

"Личность напавшего на банк идентифицирована, им является Бадри Есебуа 1988 года рождения. Полиция проводит оперативные действия для задержания преступника, который обвиняется по нескольким статьям, в том числе в совершении террористического акта и захвате заложников", - заявил в понедельник журналистам заместитель министра внутренних дел Владимир Борцвадзе.

Он высказал претензии в адрес некоторых СМИ, которые, несмотря на предупреждение МВД не распространять информацию о нападавшем, все же обнародовали сведения о личности Есебуа.

"Грабитель в настоящее время скрывается. Ведется его интенсивный розыск", - сказал Борцвадзе.

В настоящее время полиция проводит обыск в доме Есебуа.

Ранее сообщалось, что мужчина 21 октября ворвался в здание банка в городе Зугдиди. Выстрелив несколько раз из автомата, он уложил на пол сотрудников и посетителей банка. Удерживая заложников в течение 12 часов, угрожая воззвать гранату, после переговоров с полицией, он получил выкуп в размере $500 тыс. На полицейской автомашине вместе с тремя заложниками он скрылся в неизвестном направлении.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ГРАБИТЕЛЬ, ОПОЗНАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]