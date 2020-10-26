Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

23.10 $/bbl   WTI 39.85 -0.79 Brent 41.77 -0.69

Погода в Баку

  ночь день

Карабахский конфликт 26.10.2020 21:09

Армения не хочет забирать тела погибших солдат, чтоб скрыть свои реальные потери - Гаджиев

Армения с 18 октября не забирает тела своих военнослужащих, погибших в зоне нагорно-карабахского конфликта, заявил помощник президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

“Мы заявили, что готовы в одностороннем порядке передать тела погибших армянских солдат через Международный Комитет Красного Креста, но наше обращение с 18 октября остается без ответа со стороны Армении”, - отметил Гаджиев в своем Twitter аккаунте.

По словам помощника президента, Армения таким образом пытается скрыть свои реальные военные потери от армянского общества.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, МККК, ТЕЛА, ПОТЕРИ


Похожие новости


В МККК обеспокоены ситуацией на армяно-азербайджанской границе Баку отмечает роль МККК в возвращении тел азербайджанских солдат, погибших в зоне карабахского конфликта МККК ведет диалог с Баку и Ереваном для организации встречи с гражданином Азербайджана, задержанным армянскими военными Баку призвал оказать давление на Ереван для возвращения тела азербайджанского солдата Красный Крест навестил азербайджанских заложников, удерживаемых в Карабахе МККК ведет переговоры о вывозе тел армянских пилотов «Ми-24» из зоны обстрела

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]