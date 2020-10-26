Армения не хочет забирать тела погибших солдат, чтоб скрыть свои реальные потери - Гаджиев

Армения с 18 октября не забирает тела своих военнослужащих, погибших в зоне нагорно-карабахского конфликта, заявил помощник президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

“Мы заявили, что готовы в одностороннем порядке передать тела погибших армянских солдат через Международный Комитет Красного Креста, но наше обращение с 18 октября остается без ответа со стороны Армении”, - отметил Гаджиев в своем Twitter аккаунте.

По словам помощника президента, Армения таким образом пытается скрыть свои реальные военные потери от армянского общества.

Х.Насирзаде