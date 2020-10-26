Греция не желает решать кипрский конфликт на основе равноправного партнерства, считает Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что Греция не собирается решать кипрский конфликт на основе равноправного партнерства с турецкой общиной острова.

"Очевидно, что греческая сторона не намерена решать проблемы на основе равноправного партнерства с турецким населением Кипра", - заявил Эрдоган в понедельник на совместной пресс-конференции с лидером турок-киприотов Эрсином Татаром.

Он отметил, что любая инициатива, исключающая Турцию в Восточно-Средиземноморском регионе "обречена на провал".

Турецкий лидер также сообщил, что 15 ноября нанесет визит на север Кипра, где находится признанная лишь Анкарой Турецкая республика Северного Кипра.