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Дальнее зарубежье 26.10.2020 21:40

Греция не желает решать кипрский конфликт на основе равноправного партнерства, считает Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что Греция не собирается решать кипрский конфликт на основе равноправного партнерства с турецкой общиной острова.

"Очевидно, что греческая сторона не намерена решать проблемы на основе равноправного партнерства с турецким населением Кипра", - заявил Эрдоган в понедельник на совместной пресс-конференции с лидером турок-киприотов Эрсином Татаром.

Он отметил, что любая инициатива, исключающая Турцию в Восточно-Средиземноморском регионе "обречена на провал".

Турецкий лидер также сообщил, что 15 ноября нанесет визит на север Кипра, где находится признанная лишь Анкарой Турецкая республика Северного Кипра.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ТУРЦИЯ, КИПР, УРЕГУЛИРОВАНИЕ, ПОЗИЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]