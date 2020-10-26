Трамп заявляет, что Ереван и Баку соблюдают режим прекращения огня

Армения и Азербайджан поддерживают режим прекращения военных действий в Нагорном Карабахе, заявил в понедельник президент США Дональд Трамп.

"Прекращение огня соблюдается", - сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналиста пула Белого дома.