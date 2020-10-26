США добавили министра нефти Ирана Зангане и ряд нефтяных компаний страны в SDN лист - OFAС

Министерство финансов США в понедельник объявило о введении санкций в отношении ряда иранских чиновников и компаний, в их числе - министр нефти Ирана Биджан Зангане.

В SDN-список внесены имена восьми иранских чиновников, связанных с нефтехимической промышленностью и грузоперевозками, а также имеющих связи с Корпусом стражей Исламской революции.

"Сегодня министерство финансов США ввело санкции в отношении Министерства нефти Ирана, Национальной нефтяной компании Ирана и Национальной иранской танкерной компании за финансовую поддержку Корпуса стражей Исламской революции (КСИР)", - говорится в пресс-релизе минфина США.

"Высокопоставленные сотрудники этих ведомств работали в тесной связи с влиятельным служащим КСИР и бывшим министром нефти Ростамом Гасеми, санкции в отношении которого были введены в 2019 году. Он оказывал содействие в поставках нефти и нефтепродуктов для того, чтобы прибыль получал КСИР", - отмечается в документе.

Кроме того, OFAC ввел санкции в отношении четырех человек, причастных к недавним поставкам нефти в Венесуэлу.