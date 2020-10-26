США добавили министра нефти Ирана Зангане и ряд нефтяных компаний страны в SDN лист - OFAС

Министерство финансов США в понедельник объявило о введении санкций в отношении ряда иранских чиновников и компаний, в их числе - министр нефти Ирана Биджан Зангане.
В SDN-список внесены имена восьми иранских чиновников, связанных с нефтехимической промышленностью и грузоперевозками, а также имеющих связи с Корпусом стражей Исламской революции.
"Сегодня министерство финансов США ввело санкции в отношении Министерства нефти Ирана, Национальной нефтяной компании Ирана и Национальной иранской танкерной компании за финансовую поддержку Корпуса стражей Исламской революции (КСИР)", - говорится в пресс-релизе минфина США.
"Высокопоставленные сотрудники этих ведомств работали в тесной связи с влиятельным служащим КСИР и бывшим министром нефти Ростамом Гасеми, санкции в отношении которого были введены в 2019 году. Он оказывал содействие в поставках нефти и нефтепродуктов для того, чтобы прибыль получал КСИР", - отмечается в документе.
Кроме того, OFAC ввел санкции в отношении четырех человек, причастных к недавним поставкам нефти в Венесуэлу.
Трамп заявляет, что Ереван и Баку соблюдают режим прекращения огня
Армения не хочет забирать тела погибших солдат, чтоб скрыть свои реальные потери - Гаджиев
NASA обнаружила воду на обращенной к Земле стороне Луне
МВД Грузии обнародовало данные о напавшем на банк в Зугдиди
В Молдавии остановился рост числа активных случаев COVID-19 - Минздрав
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
4,47 млн человек проверили на коронавирус в КНР за три дня после обнаружения одного случая заражения
Киргизского экс-премьера Исакова объявили в межгосударственный розыск
Франция готовит ответные меры на оскорбительное поведение Турции
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Банк Республика продемонстрировал успешные финансовые результаты за третий квартал
Вусал Гасымлы: “Промышленное производство Карабаха усилится в постконфликтный период”
Bakcell развернет в Карабахе самую скоростную мобильную сеть
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Фуад Ахундов: "Почему Ереван отозвал своего посла из Израиля, но не из России?" Интервью
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение