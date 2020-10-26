Турция нагнетает напряженность в регионе, используя вопрос религии - премьер Греции

Турция пытается разыграть религиозную карту в Восточном Средиземноморье, что добавляет напряженности в регионе, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

"Мы встречаемся в сложные времена, когда Восточное Средиземноморье, Южный Кавказ и наш регион подвергается самым разным опасностям и рискам. У меня будет возможность во время переговоров проинформировать вас о действиях соседней страны, Турции. К сожалению, эта страна постоянно нарушает все международные нормы, все вопросы мира в регионе", - сказал Мицотакис на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"И что особенно меня заботит, что своими действиями Турция задействует религиозный вопрос, и это добавляет напряженности в нашем регионе. Думаю, это интерес для всех нас - остановить такие провокационные действия и определить для этой страны конкретные пределы, в которых она может двигаться", - сказал греческий премьер.