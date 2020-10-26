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Регион 26.10.2020 21:55

Турция нагнетает напряженность в регионе, используя вопрос религии - премьер Греции

Турция пытается разыграть религиозную карту в Восточном Средиземноморье, что добавляет напряженности в регионе, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

"Мы встречаемся в сложные времена, когда Восточное Средиземноморье, Южный Кавказ и наш регион подвергается самым разным опасностям и рискам. У меня будет возможность во время переговоров проинформировать вас о действиях соседней страны, Турции. К сожалению, эта страна постоянно нарушает все международные нормы, все вопросы мира в регионе", - сказал Мицотакис на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"И что особенно меня заботит, что своими действиями Турция задействует религиозный вопрос, и это добавляет напряженности в нашем регионе. Думаю, это интерес для всех нас - остановить такие провокационные действия и определить для этой страны конкретные пределы, в которых она может двигаться", - сказал греческий премьер.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГРЕЦИЯ, ТУРЦИЯ, РЕЛИГИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]