Турция нагнетает напряженность в регионе, используя вопрос религии - премьер Греции

Турция пытается разыграть религиозную карту в Восточном Средиземноморье, что добавляет напряженности в регионе, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.
"Мы встречаемся в сложные времена, когда Восточное Средиземноморье, Южный Кавказ и наш регион подвергается самым разным опасностям и рискам. У меня будет возможность во время переговоров проинформировать вас о действиях соседней страны, Турции. К сожалению, эта страна постоянно нарушает все международные нормы, все вопросы мира в регионе", - сказал Мицотакис на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
"И что особенно меня заботит, что своими действиями Турция задействует религиозный вопрос, и это добавляет напряженности в нашем регионе. Думаю, это интерес для всех нас - остановить такие провокационные действия и определить для этой страны конкретные пределы, в которых она может двигаться", - сказал греческий премьер.
Трамп заявляет, что Ереван и Баку соблюдают режим прекращения огня
Армения не хочет забирать тела погибших солдат, чтоб скрыть свои реальные потери - Гаджиев
Активы банков Грузии в январе-сентябре выросли на 15%, чистый убыток достиг $78 млн против прибыли годом ранее
Ливия экспортирует с крупнейшего месторождения Sharara в ноябре 5 млн баррелей нефти
США добавили министра нефти Ирана Зангане и ряд нефтяных компаний страны в SDN лист - OFAС
NASA обнаружила воду на обращенной к Земле стороне Луне
МВД Грузии обнародовало данные о напавшем на банк в Зугдиди
В Молдавии остановился рост числа активных случаев COVID-19 - Минздрав
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Банк Республика продемонстрировал успешные финансовые результаты за третий квартал
Вусал Гасымлы: “Промышленное производство Карабаха усилится в постконфликтный период”
Bakcell развернет в Карабахе самую скоростную мобильную сеть
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Фуад Ахундов: "Почему Ереван отозвал своего посла из Израиля, но не из России?" Интервью
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение