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Бизнес и законодательство 27.10.2020 02:40

ЕС получил разрешение ВТО увеличить пошлины на импорт из США, но надеется уладить спор

Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) в понедельник официально разрешил Евросоюзу принять контрмеры за незаконное субсидирование Вашингтоном компании Boeing и увеличить пошлины на импорт из США на сумму до $4 млрд.

"Европейская комиссия готовит контрмеры в тесном сотрудничестве с государствами-членами (ЕС), - заявил, комментируя это решение, заместитель председателя ЕК Валдис Домбровскис. - Предпочтительным для нас исходом остается урегулирование путем переговоров с США. С этой целью мы продолжаем активно взаимодействовать с американскими коллегами, и я поддерживаю регулярные контакты с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером. В отсутствие согласованного результата ЕС будет готов принять меры в соответствии с постановлением ВТО".

Споры между ЕС и США о субсидирования авиапроизводителей длятся с 2004 года. Брюссель обвинил Вашингтон в субсидировании компании Boeing, а Соединенные Штаты жаловались в ВТО на субсидии европейскому авиастроителю Airbus со стороны Великобритании, Германии, Испании и Франции.

В марте 2019 года Апелляционный орган ВТО подтвердил большинство претензий ЕС к США.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕС, ВТО, США, ПОШЛИНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]