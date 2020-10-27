ВС Азербайджана уничтожили 17 единиц военной техники Армении - Минобороны

В ходе боевых столкновений в зоне нагорно-карабахского конфликта и за ее пределами ВС Армении в течение дня всего понедельника и в ночь на вторник регулярно грубо нарушали третий гуманитарный режим прекращения огня, сообщает Минобороны Азербайджана.
“В течение дня 26 октября и в ночь на 27 октября армянские вооруженные силы, не соблюдавшие новый режим гуманитарного прекращения огня, подвергли обстрелу из различных видов оружия позиции подразделений армии Азербайджана на разных направлениях фронта и населенные пункты вблизи прифронтовой зоны”, - отмечается в сообщении.
Согласно информации, в результате продолжительных боевых операций в основном на Ходжавендском, Физулинском и Губадлинском направлениях фронта попытки армянских ВС атаковать были пресечены, и он был отброшен назад, неся потери.
“В результате мер, принятых армией Азербайджана, был уничтожен передовой пункт управления 18-й мотострелковой дивизии вооруженных сил Армении. Среди убитых также находится начальник штаба дивизии полковник Сергей Шакарян. На различных направлениях фронта были уничтожены и выведены из строя большое количество живой силы, 1 танк Т-72, 4 Д-30 и 3 Д-20 гаубицы-пушки, 1 ЗРК «Оса-АКМ», 1 РСЗО БМ-21 «Град», 1 радиолокационная станция и 6 единиц автомобильной техники противника”, - подчеркивает Минобороны.
Как сообщает оборонное ведомство, в настоящее время подразделения армии Азербайджана контролируют оперативную обстановку.
Х.Насирзаде
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