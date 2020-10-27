Индия получит доступ к данным с американских спутников

Индия в рамках соглашения, достигнутого с США, получит доступ к американским спутниковым изображениям, топографическим и аэронавигационным цифровым данным, в частности, для повышения точности своих ракет и ударных беспилотников, сообщает в понедельник индийская газета The Times of India.

По данным издания, официально договоренность об обмене и сотрудничестве в рамках соглашения в геопространственной сфере будет оформлена во вторник на встрече глав внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран.

Отмечается, что Дели и Вашингтон также подпишут техническое соглашение об обмене информацией для расширения сотрудничества между военно-морскими силами.

Главы внешнеполитического и оборонного ведомств США Майкл Помпео и Марк Эспер прибыли в Дели с визитом ранее в понедельник.