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Дальнее зарубежье 27.10.2020 08:49

Индия получит доступ к данным с американских спутников

Индия в рамках соглашения, достигнутого с США, получит доступ к американским спутниковым изображениям, топографическим и аэронавигационным цифровым данным, в частности, для повышения точности своих ракет и ударных беспилотников, сообщает в понедельник индийская газета The Times of India.

По данным издания, официально договоренность об обмене и сотрудничестве в рамках соглашения в геопространственной сфере будет оформлена во вторник на встрече глав внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран.

Отмечается, что Дели и Вашингтон также подпишут техническое соглашение об обмене информацией для расширения сотрудничества между военно-морскими силами.

Главы внешнеполитического и оборонного ведомств США Майкл Помпео и Марк Эспер прибыли в Дели с визитом ранее в понедельник.

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Тэги: США, ИНДИЯ, СПУТНИКИ, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]