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СНГ 27.10.2020 12:12

В Украине за сутки более 6,6 тыс. заболевших COVID-19, скончались 126 человек - СНБО

На Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 6 677 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровели 2 799 человек, умерли 126 пациентов, свидетельствуют данные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Накануне было 5 426 новых заболевших COVID-19 за сутки, 25 октября зафиксировано 6 088 новых случаев заболевания, 24 октября - 7 014 случаев инфицирования COVID-19, 23 октября был абсолютный рекорд - 7 517 заболевших.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро вторника составило 355 601 человек, умерли от COVID-19 6 590 человек, выздоровели - 146 336.

По последним данным, на Украине COVID-19 болеют 203 675 человек, что на 3 752 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области(556), Киеве (525), Львовской (478), Одесской (461) областях.

За минувшие сутки было зарегистрировано 7 226 подозрений на COVID-19.

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Тэги: УКРАИНА, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]