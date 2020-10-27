В Украине за сутки более 6,6 тыс. заболевших COVID-19, скончались 126 человек - СНБО

На Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 6 677 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровели 2 799 человек, умерли 126 пациентов, свидетельствуют данные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.
Накануне было 5 426 новых заболевших COVID-19 за сутки, 25 октября зафиксировано 6 088 новых случаев заболевания, 24 октября - 7 014 случаев инфицирования COVID-19, 23 октября был абсолютный рекорд - 7 517 заболевших.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро вторника составило 355 601 человек, умерли от COVID-19 6 590 человек, выздоровели - 146 336.
По последним данным, на Украине COVID-19 болеют 203 675 человек, что на 3 752 больше, чем днем ранее.
Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области(556), Киеве (525), Львовской (478), Одесской (461) областях.
За минувшие сутки было зарегистрировано 7 226 подозрений на COVID-19.
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