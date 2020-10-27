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27.10.2020 12:40

В Германии выявили более 11 тыс. новых случаев заражения коронавирусом за сутки

В Германии зарегистрировали 11409 новых случаев заражения коронавирусом, еще 42 человека с подтвержденным COVID-19 скончались за последние сутки, сообщает телерадиокомпания "Дойче велле" со ссылкой на данные института Роберта Коха.

Днем ранее число новых заражений составляло менее 9 тыс. за сутки, а число летальных исходов было почти в два раза меньше. С начала пандемии общее число заражений в ФРГ превысило 449 тыс., умерли после заражения коронавирусом более 10 тыс. человек.

Канцлер Германии Ангела Меркель в понедельник заявила, что страна на грани потери контроля над эпидемиологической ситуацией. Она подчеркнула, "ситуация пугающая", и "каждый день на счету".

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]erfax.az