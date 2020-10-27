В Германии выявили более 11 тыс. новых случаев заражения коронавирусом за сутки

В Германии зарегистрировали 11409 новых случаев заражения коронавирусом, еще 42 человека с подтвержденным COVID-19 скончались за последние сутки, сообщает телерадиокомпания "Дойче велле" со ссылкой на данные института Роберта Коха.

Днем ранее число новых заражений составляло менее 9 тыс. за сутки, а число летальных исходов было почти в два раза меньше. С начала пандемии общее число заражений в ФРГ превысило 449 тыс., умерли после заражения коронавирусом более 10 тыс. человек.

Канцлер Германии Ангела Меркель в понедельник заявила, что страна на грани потери контроля над эпидемиологической ситуацией. Она подчеркнула, "ситуация пугающая", и "каждый день на счету".