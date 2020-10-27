В Германии выявили более 11 тыс. новых случаев заражения коронавирусом за сутки

В Германии зарегистрировали 11409 новых случаев заражения коронавирусом, еще 42 человека с подтвержденным COVID-19 скончались за последние сутки, сообщает телерадиокомпания "Дойче велле" со ссылкой на данные института Роберта Коха.
Днем ранее число новых заражений составляло менее 9 тыс. за сутки, а число летальных исходов было почти в два раза меньше. С начала пандемии общее число заражений в ФРГ превысило 449 тыс., умерли после заражения коронавирусом более 10 тыс. человек.
Канцлер Германии Ангела Меркель в понедельник заявила, что страна на грани потери контроля над эпидемиологической ситуацией. Она подчеркнула, "ситуация пугающая", и "каждый день на счету".
Украина открыла почетное консульство в Шемахе
Минобороны Азербайджана: Заявление об обстреле азербайджанскими военными погранзаставы Армении - очередной вымысел
Парламент Азербайджана утвердил переименование освобожденного в Карабахе села Венг в Чинарлы
ЛУКОЙЛ завершил ликвидацию последствий нефтеразлива в НАО
Банки в Азербайджане приобрели во вторник на валютном аукционе свыше $64 млн
ВР заложила в свою отчетность убыток Роснефти в III квартале
Бельгийский шоколатье признан лучшим в мире кондитером
Число заражений COVID-19 в мире превышает 43 млн - университет Джонса Хопкинса
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
Близ Афин эвакуировали экипаж минного тральщика, столкнувшегося с грузовым судном
В Украине за сутки более 6,6 тыс. заболевших COVID-19, скончались 126 человек - СНБО
В Израиле смягчили режим ограничений: дети вернутся в школы, возобновляют работу поликлиники и салоны красоты
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Фуад Ахундов: "Почему Ереван отозвал своего посла из Израиля, но не из России?" Интервью
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение