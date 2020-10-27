Украина открыла почетное консульство в Шемахе

Посольство Украины в Баку назначило Мехрали Гасымова почетным консулом в азербайджанском городе Шемаха.
"Посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский во вторник вручил Гасымову консульский патент и служебную карту. Стороны подписали соглашение об обязанностях и ответственности почетного консула Украины в Шемахе", - отмечается в сообщении посольства.
По информации посольства, открытие первого почетного консульства Украины в Азербайджане свидетельствует о высокой динамике сотрудничества между двумя странами и создает условия для дальнейшего расширения торгово-экономических, культурно-гуманитарных и региональных связей.
"Почетное консульство помимо необходимой поддержки гражданам Украины, проживающим в зоне его охвата, будет оказывать информационную и организационную поддержку украинским предпринимателям, работающим в Азербайджане, а также азербайджанским предпринимателям, работающим в Украине, и будет организовывать мероприятия по продвижению украинской культуры в Азербайджане", - говорится в сообщении.
Консульский округ почетного консула Украины в Шамахе охватывает Агсуинский, Агдашский, Гобустанский, Гейчайский, Исмаыллинский и Шемахинский районы Азербайджана.
Х.Насирзаде
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