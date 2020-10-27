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Внешняя политика 27.10.2020 12:44

Украина открыла почетное консульство в Шемахе

Посольство Украины в Баку назначило Мехрали Гасымова почетным консулом в азербайджанском городе Шемаха.

"Посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский во вторник вручил Гасымову консульский патент и служебную карту. Стороны подписали соглашение об обязанностях и ответственности почетного консула Украины в Шемахе", - отмечается в сообщении посольства.

По информации посольства, открытие первого почетного консульства Украины в Азербайджане свидетельствует о высокой динамике сотрудничества между двумя странами и создает условия для дальнейшего расширения торгово-экономических, культурно-гуманитарных и региональных связей.

"Почетное консульство помимо необходимой поддержки гражданам Украины, проживающим в зоне его охвата, будет оказывать информационную и организационную поддержку украинским предпринимателям, работающим в Азербайджане, а также азербайджанским предпринимателям, работающим в Украине, и будет организовывать мероприятия по продвижению украинской культуры в Азербайджане", - говорится в сообщении.

Консульский округ почетного консула Украины в Шамахе охватывает Агсуинский, Агдашский, Гобустанский, Гейчайский, Исмаыллинский и Шемахинский районы Азербайджана.

Х.Насирзаде

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Тэги: УКРАИНА, ШЕМАХА, КОНСУЛЬСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]