Украина открыла почетное консульство в Шемахе

Посольство Украины в Баку назначило Мехрали Гасымова почетным консулом в азербайджанском городе Шемаха.

"Посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский во вторник вручил Гасымову консульский патент и служебную карту. Стороны подписали соглашение об обязанностях и ответственности почетного консула Украины в Шемахе", - отмечается в сообщении посольства.

По информации посольства, открытие первого почетного консульства Украины в Азербайджане свидетельствует о высокой динамике сотрудничества между двумя странами и создает условия для дальнейшего расширения торгово-экономических, культурно-гуманитарных и региональных связей.

"Почетное консульство помимо необходимой поддержки гражданам Украины, проживающим в зоне его охвата, будет оказывать информационную и организационную поддержку украинским предпринимателям, работающим в Азербайджане, а также азербайджанским предпринимателям, работающим в Украине, и будет организовывать мероприятия по продвижению украинской культуры в Азербайджане", - говорится в сообщении.

Консульский округ почетного консула Украины в Шамахе охватывает Агсуинский, Агдашский, Гобустанский, Гейчайский, Исмаыллинский и Шемахинский районы Азербайджана.

Х.Насирзаде