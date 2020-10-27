Близ Афин эвакуировали экипаж минного тральщика, столкнувшегося с грузовым судном

Греческая береговая охрана провела эвакуацию 27 членов экипажа минного тральщика ВМС страны, получившего повреждения при столкновении с грузовым судном, сообщает во вторник агентство Associated Press.

Инцидент произошел близ порта Пирей. Корабль столкнулся с судном Maersk Launceston, шедшим под флагом Португалии.

В итоге двое военных моряков госпитализированы, остальных перевезли на другой корабль ВМС Греции.

О причине инцидента не сообщается.