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Французские малые и средние предприятия не выдержат в случае новых ограничений на бизнес из-за COVID-19

Французская Конфедерация малых и средних предприятий во вторник предупредила, что многие ее члены могут разориться в случае введения дополнительных жестких ограничений на работу в рамках борьбы против коронавируса COVID-19.

"Сегодня компании в гораздо более сложном положении, нежели это было в марте (в преддверии общенационального режима самоизоляции - ИФ). Поэтому многие компании, в особенности, наиболее маленькие, сейчас не смогут позволить себе еще больше влезать в долги", - цитирует газета "Фигаро" коммюнике конфедерации.

Газета отмечает, что в конфедерации предупредили о риске "краха экономики" в случае введения во Франции режима самоизоляции.

Это предупреждение конфедерация сделала на фоне обсуждения властями Франции возможных дополнительных ограничений на работу бизнеса для замедления распространения коронавирусной инфекции.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, БИЗНЕС, ОПАСЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]