Французские малые и средние предприятия не выдержат в случае новых ограничений на бизнес из-за COVID-19

Французская Конфедерация малых и средних предприятий во вторник предупредила, что многие ее члены могут разориться в случае введения дополнительных жестких ограничений на работу в рамках борьбы против коронавируса COVID-19.

"Сегодня компании в гораздо более сложном положении, нежели это было в марте (в преддверии общенационального режима самоизоляции - ИФ). Поэтому многие компании, в особенности, наиболее маленькие, сейчас не смогут позволить себе еще больше влезать в долги", - цитирует газета "Фигаро" коммюнике конфедерации.

Газета отмечает, что в конфедерации предупредили о риске "краха экономики" в случае введения во Франции режима самоизоляции.

Это предупреждение конфедерация сделала на фоне обсуждения властями Франции возможных дополнительных ограничений на работу бизнеса для замедления распространения коронавирусной инфекции.