Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

26.10 $/bbl   WTI 38.56 -1.29 Brent 40.46 -1.31

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 27.10.2020 15:13

Лукашенко хочет видеть на Всебелорусском народном собрании представителей всех слоев общества

Делегатами Всебелорусского народного собрания (ВНС) должны стать представители всех слоев общества, заявил президент Александр Лукашенко на совещании по подготовке шестого ВНС во вторник.

"Здесь должны быть представители абсолютно всех слоев общества, которые хотят что-то сказать, хотят быть услышанными и умеют слушать, всех социальных и профессиональных групп, общественных организаций, депутаты всех уровней. Не только руководители, но и люди от станка, от земли, которые непосредственно знают и чувствуют все проблемы простого человека", - сказал Лукашенко. Его цитирует госагентство БелТА.

Одним из важных вопросов ВНС, по словам Лукашенко, станет подведение итогов социально-экономического развития страны за последние 5 лет.

"Ключевой задачей, которую нам следует поставить перед участниками собрания, является выработка современных, эффективных и реально действующих механизмов, которые помогут нам решить проблемы, сдерживающие экономический рост", - сказал он.

Это, по его словам, "должен быть реальный диалог по выработке стратегии развития страны".

"Пусть люди открыто говорят, обсуждают - примем решения и будем по ним жить", - заявил Лукашенко.

Как сообщалось, на совещании 21 октября Лукашенко заявил, что планирует в декабре обсудить подготовку к Всебелорусскому народному собранию, где будут определены задачи развития на пятилетку. "В декабре, я полагаю, мы вернемся к вопросам подготовки Всебелорусского народного собрания, где определим задачи развития нашей страны на пятилетку. И там рассмотрим уже глобальные вопросы развития нашего государства", - говорил тогда президент.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЛУКАШЕНКО, НАРОД, СОБРАНИЕ


Похожие новости


Внутренняя ситуация в Белоруссии осложнена извне - Лукашенко Лукашенко в поздравлении Путину назвал его надежным другом Белоруссии Лукашенко пригрозил "взяться" за грузопоток из Литвы и Латвии МИД Украины: "Инаугурация" Лукашенко не означает его признание легитимным президентом Белоруссии США не считают Лукашенко законным президентом Белоруссии Тихановская называет инаугурацию Лукашенко фарсом, а себя - избранным лидером

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]