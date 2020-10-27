Лукашенко хочет видеть на Всебелорусском народном собрании представителей всех слоев общества

Делегатами Всебелорусского народного собрания (ВНС) должны стать представители всех слоев общества, заявил президент Александр Лукашенко на совещании по подготовке шестого ВНС во вторник.

"Здесь должны быть представители абсолютно всех слоев общества, которые хотят что-то сказать, хотят быть услышанными и умеют слушать, всех социальных и профессиональных групп, общественных организаций, депутаты всех уровней. Не только руководители, но и люди от станка, от земли, которые непосредственно знают и чувствуют все проблемы простого человека", - сказал Лукашенко. Его цитирует госагентство БелТА.

Одним из важных вопросов ВНС, по словам Лукашенко, станет подведение итогов социально-экономического развития страны за последние 5 лет.

"Ключевой задачей, которую нам следует поставить перед участниками собрания, является выработка современных, эффективных и реально действующих механизмов, которые помогут нам решить проблемы, сдерживающие экономический рост", - сказал он.

Это, по его словам, "должен быть реальный диалог по выработке стратегии развития страны".

"Пусть люди открыто говорят, обсуждают - примем решения и будем по ним жить", - заявил Лукашенко.

Как сообщалось, на совещании 21 октября Лукашенко заявил, что планирует в декабре обсудить подготовку к Всебелорусскому народному собранию, где будут определены задачи развития на пятилетку. "В декабре, я полагаю, мы вернемся к вопросам подготовки Всебелорусского народного собрания, где определим задачи развития нашей страны на пятилетку. И там рассмотрим уже глобальные вопросы развития нашего государства", - говорил тогда президент.