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СНГ 27.10.2020 15:34

Почти 600 человек задержаны на акциях протеста в Белоруссии в понедельник - МВД

Более 580 человек задержаны на протестных акциях в понедельник в Белоруссии, сообщила пресс-служба министерства внутренних дел страны во вторник.

"Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержан 581 человек (из них в Минске - 486). До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 434 лица", - говорится в сообщении на официальном сайте МВД.

По данным МВД, в понедельник в различных населенных пунктах страны зафиксировано "несколько десятков очагов социально-политической активности, в которых приняли участие около 3,6 тыс. человек".

Так, в Минске в 14:00 на площади Независимости разрозненные группы людей образовали колонну и прошли до улицы Якуба Коласа. Основную массу участников составили пенсионеры и студенты вузов. В 17:00 протестующие разошлись.

"Вечером в результате массированного распространения различными деструктивными телеграм-каналами протестных призывов зафиксированы массовые сборы и групповые шествия на центральных улицах столицы агрессивно настроенных граждан. Ими предпринимались многочисленные попытки блокирования движения транспорта, оказания неповиновения и сопротивления при задержаниях", - проинформировали в МВД.

Там также сообщили, что имели место факты организации "ложной занятости путей (закорачивание рельсов металлической проволокой) на участках железной дороги, что при определенных условиях могло привести к чрезвычайным ситуациям.

В Белоруссии уже третий месяц продолжаются массовые протесты несогласных с итогами президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Протестующие требуют отставки действующего президента республики Александра Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.

Ранее экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская выступила с "ультиматумом", в котором содержался призыв к общенациональной забастовке с 26 октября в случае отказа Лукашенко выполнить требования протестующих.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]