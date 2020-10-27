В Азербайджане за сутки зафиксировано 663 случая COVID-19, 9 человек скончались

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 663 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 51 тыс. 149, сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 527 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались еще 9 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 688.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 41 тыс. 693 человек (+283 за сутки).

В настоящее время в больницах специального режима находятся 8 тыс. 768 человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 9,7 тыс. тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 1 млн 308 тыс. 48 тестов на COVID-19.

Б.Рустамбеков