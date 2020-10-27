Активы НБКО и кредитных союзов Азербайджана в январе-сентябре сократились на 6%

Суммарные активы небанковских кредитных организаций (НБКО) и кредитных союзов Азербайджана на 30 сентября 2020 года составили 347 млн манатов, что на 6% меньше показателя на конец 2019 года, отмечается в данных Центрального банка Азербайджана.

При этом активы НБКО на конец третьего квартала составили 331,5 млн манатов (спад на 3,2%), кредитных союзов – 15,5 млн манатов (спад на 6,6%).

Кредитный портфель НБКО на 1 октября 2020 года составил 275,4 млн манатов (рост на 2,5%), кредитных союзов (за вычетом резервов – ИФ) – 13,7 млн манатов (спад на 8,1%).

Капитализация НБКО и кредитных союзов страны выросла в отчетный период на 3% и составила 155,9 млн манатов, при этом 146,2 млн манатов пришлось на капитал НБКО.

Обязательства НБКО на начало октября 2020 года равны 185,3 млн манатов (спад на 8%), кредитных союзов – 5,8 млн манатов (спад на 10,8%).

По данным регулятора, суммарная чистая прибыль НБКО в январе-сентябре 2020 года составила 10,5 млн манатов (спад на 28,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), при этом кредитные союзы завершили полугодие с убытком в 0,1 млн манатов (спад на 88,9%).

На 30 сентября 2020 года в Азербайджане лицензию на деятельность имели 89 НБКО, в том числе 42 кредитных союза. В 11 НБКО присутствует иностранный капитал.

В целом, на конец третьего квартала НБКО имеют 245 филиалов, в данном сегменте работают 2,235 тыс. человек.

А.Мамедов