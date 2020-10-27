Представитель Ирана совершит турне с целью урегулирования ситуации в Карабахе

Замглавы МИД Ирана Аббас Арагчи посетит Азербайджан, Россию, Ереван и Турцию для продвижения инициативы Ирана по урегулированию обострившегося нагорно-карабахского конфликта, сообщил во вторник представитель МИД Исламской республики Саид Хатибзаде.

Ранее во вторник Арагчи посетил северо-западные районы Ирана, граничащие с зоной вооруженного конфликта, сообщили иранские СМИ.

Тегеран выражал готовность оказать содействие в нормализации ситуации и выступить посредником между сторонами.