Представитель Ирана совершит турне с целью урегулирования ситуации в Карабахе

Замглавы МИД Ирана Аббас Арагчи посетит Азербайджан, Россию, Ереван и Турцию для продвижения инициативы Ирана по урегулированию обострившегося нагорно-карабахского конфликта, сообщил во вторник представитель МИД Исламской республики Саид Хатибзаде.
Ранее во вторник Арагчи посетил северо-западные районы Ирана, граничащие с зоной вооруженного конфликта, сообщили иранские СМИ.
Тегеран выражал готовность оказать содействие в нормализации ситуации и выступить посредником между сторонами.
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