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Карабахский конфликт 27.10.2020 15:30

Представитель Ирана совершит турне с целью урегулирования ситуации в Карабахе

Замглавы МИД Ирана Аббас Арагчи посетит Азербайджан, Россию, Ереван и Турцию для продвижения инициативы Ирана по урегулированию обострившегося нагорно-карабахского конфликта, сообщил во вторник представитель МИД Исламской республики Саид Хатибзаде.

Ранее во вторник Арагчи посетил северо-западные районы Ирана, граничащие с зоной вооруженного конфликта, сообщили иранские СМИ.

Тегеран выражал готовность оказать содействие в нормализации ситуации и выступить посредником между сторонами.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, КАРАБАХ, МИД, ПОЕЗДКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]