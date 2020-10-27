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Туризм 27.10.2020 15:34

Турецкую Анталью с начала года посетило более 1,2 млн россиян

Турецкая Анталья по итогам года может принять до 4 млн иностранных туристов, большинство из них - россияне, сообщает газета Hurriyet.

"Анталья по итогам года может принять до 4 млн зарубежных туристов, большинство из них приедут из России. Сейчас россияне составляют более половины от всех зарубежных гостей провинции. Следом за ними - туристы из Украины, Германии и Великобритании", - пишет издание.

С начала года Анталья приняла 3 млн 22 тыс. иностранных гостей, из них 1,252 млн - россияне. Из Украины приехало 516,8 тыс. путешественников, Германии - 311,3 тыс., Великобритании - почти 206 тыс., Польши - 76,4 тыс. В топ стран, откуда чаще всего приезжали туристы, вошли также Белоруссия, Швейцария, Молдавия, Румыния и Казахстан.

С 1 по 15 октября в Анталье отдохнуло 251,6 тыс. гостей из РФ.

Газета отмечает, что турбизнес Антальи "вынес определенные уроки из ситуации с COVID-19". "В последние годы мы много работаем над диверсификацией туристических потоков. Необходимо привлечь туристов со всех уголков мира, а не только из определенных стран. Также мы будем работать над разнообразием предложения для путешественников", - цитирует издание турецких отельеров.

В Анталье уже начали подготовку к новому сезону. Как пишет издание, задача турбизнеса на ближайшее время - сохранить как можно больше объектов открытыми в зимний период.

Россия возобновила прямые рейсы в Анталью, Даламан и Бодрум 10 августа. Турция сейчас - одна из немногих стран, куда могут летать российские туристы.

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Тэги: ТУРЦИЯ, АНТАЛЬЯ, ТУРИСТЫ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]