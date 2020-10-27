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Карабахский конфликт 27.10.2020 15:36

Парламентская оппозиция Армении призывает созвать экстренное заседание Совбеза по ситуации в Карабахе

Парламентская оппозиция Армении обратилась к премьер-министру республики Николу Пашиняну с просьбой созвать во вторник экстренное заседание Совета безопасности республики по ситуации в Нагорном Карабахе.

"Фракции "Процветающая Армения" и "Светлая Армения" обратились к премьер-министру Армении с просьбой созвать экстренное заседание Совета безопасности с участием представителей парламентских фракций, на котором будет обсуждена создавшаяся ситуация (в зоне карабахского конфликта - ИФ)", - сообщает пресс-служба партии "Процветающая Армения".

В минувший понедельник премьер Армении заявил о готовности армянского народа к болезненным компромиссам по карабахскому урегулированию.

"Армянский народ, мы готовы к болезненным компромиссам. Но армянский народ не готов к капитуляции, и должен найти ресурсы для противостояния и защиты своих прав", - сказал Пашинян в прямом эфире на своей странице в фейсбуке.

По его словам, необходимо найти ресурсы, чтобы переломить ситуацию. "Требованием Азербайджана должна быть не капитуляция, а компромиссы", - отметил премьер Армении.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ОППОЗИЦИЯ, КАРАБАХ, СОВБЕЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]