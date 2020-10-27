Парламентская оппозиция Армении призывает созвать экстренное заседание Совбеза по ситуации в Карабахе

Парламентская оппозиция Армении обратилась к премьер-министру республики Николу Пашиняну с просьбой созвать во вторник экстренное заседание Совета безопасности республики по ситуации в Нагорном Карабахе.
"Фракции "Процветающая Армения" и "Светлая Армения" обратились к премьер-министру Армении с просьбой созвать экстренное заседание Совета безопасности с участием представителей парламентских фракций, на котором будет обсуждена создавшаяся ситуация (в зоне карабахского конфликта - ИФ)", - сообщает пресс-служба партии "Процветающая Армения".
В минувший понедельник премьер Армении заявил о готовности армянского народа к болезненным компромиссам по карабахскому урегулированию.
"Армянский народ, мы готовы к болезненным компромиссам. Но армянский народ не готов к капитуляции, и должен найти ресурсы для противостояния и защиты своих прав", - сказал Пашинян в прямом эфире на своей странице в фейсбуке.
По его словам, необходимо найти ресурсы, чтобы переломить ситуацию. "Требованием Азербайджана должна быть не капитуляция, а компромиссы", - отметил премьер Армении.
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