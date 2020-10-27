В Анталье по итогам года ждут 4 млн иностранных туристов

Турецкая Анталья по итогам года может принять до 4 млн иностранных туристов, и большинство из них - россияне, сообщает газета "Хюрриет".
"Анталья по итогам года может принять до 4 млн зарубежных туристов, большинство из них приедут из России. Сейчас россияне составляют более половины от всех зарубежных гостей провинции. Следом за ними - туристы из Украины, Германии и Великобритании", - пишет издание.
С начала года Анталья приняла 3 млн 22 тыс. иностранных гостей, из них 1,252 млн - россияне. Из Украины приехало 516,8 тыс. путешественников, Германии - 311,3 тыс., Великобритании - почти 206 тыс., Польши - 76,4 тыс. В топ стран, откуда чаще всего приезжали туристы, вошли также Белоруссия, Швейцария, Молдавия, Румыния и Казахстан.
С 1 по 15 октября в Анталье отдохнуло 251,6 тыс. гостей из РФ.
Газета отмечает, что турбизнес Антальи "вынес определенные уроки из ситуации с COVID-19". "В последние годы мы много работаем над диверсификацией туристических потоков. Необходимо привлечь туристов со всех уголков мира, а не только из определенных стран. Также мы будем работать над разнообразием предложения для путешественников", - цитирует издание турецких отельеров.
В Анталье уже начали подготовку к новому сезону. Как пишет издание, задача турбизнеса на ближайшее время - сохранить как можно больше объектов открытыми в зимний период.
Россия возобновила прямые рейсы в Анталью, Даламан и Бодрум 10 августа. Турция сейчас - одна из немногих стран, куда могут летать российские туристы.
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