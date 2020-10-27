Ситуация в Карабахе стала результатом безответственной политики Пашиняна – глава МИД Азербайджана

Текущая ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта стала логическим результатом безответственной политики премьер-министра Армении Никола Пашиняна, считает глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

«Сложившаяся ситуация является логическим результатом безответственной политики нового руководства Армении. Придя к власти в результате «соросовского» переворота весной 2018 года, Пашинян обратился к президенту Азербайджана с просьбой дать ему время для более подробного изучения ситуации вокруг конфликта, обещая проявить конструктивный подход к мирному процессу. Президент Алиев конструктивно отнесся к данной просьбе, рассчитывая на то, что в руководстве Армении возобладают здравый смысл и добрая воля. К сожалению, Пашинян и его администрация избрали иной путь», - сказал Байрамов в интервью российскому журналу «Национальная оборона».

По его словам, «фактор Пашиняна» «очень сильно» влияет на сложившуюся ситуацию.

Практически с самого начала прихода к власти Никол Пашинян и его администрация запустили процесс эскалации ситуации вокруг конфликта. «Одним из первых шагов стала отправка родного сына нового премьер-министра Армении для прохождения воинской службы не в Армении, а на оккупированных территориях Азербайджана. Это стало фактически первым политическим сигналом и началом широкой пиар-кампании. Пашинян стал совершать частые визиты на оккупированные территории и в ходе одного из них лично выдвинул лозунг «Карабах – это Армения, и точка». Этот лозунг абсолютно ясно показал его истинный подход к урегулированию конфликта, ведь если предположить, что Карабах это Армения, то с кем и о чем Азербайджан должен вести переговоры, и в чем заключается смысл таких переговоров?», - отметил он.

Байрамов добавил, что с целью окончательно подорвать переговорный процесс, Пашинян выдвинул Азербайджану семь предварительных условий для возобновления переговоров, носивших откровенно абсурдный характер.

«Армения также продолжала массово закупать оружие и технику из-за рубежа, наращивала плотность своих войск как на государственной границе с Азербайджаном, так и на оккупированных территориях нашей страны. Все эти шаги позволяют нам сегодня лучше понимать логику целенаправленной политики администрации Пашиняна, которая привела ситуацию к событиям 27 сентября 2020 года», - подчеркнул глава МИД.

А.Азизов