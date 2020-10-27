Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

26.10 $/bbl   WTI 38.56 -1.29 Brent 40.46 -1.31

Погода в Баку

  ночь день

Карабахский конфликт 27.10.2020 15:49

Ситуация в Карабахе стала результатом безответственной политики Пашиняна – глава МИД Азербайджана

Текущая ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта стала логическим результатом безответственной политики премьер-министра Армении Никола Пашиняна, считает глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

«Сложившаяся ситуация является логическим результатом безответственной политики нового руководства Армении. Придя к власти в результате «соросовского» переворота весной 2018 года, Пашинян обратился к президенту Азербайджана с просьбой дать ему время для более подробного изучения ситуации вокруг конфликта, обещая проявить конструктивный подход к мирному процессу. Президент Алиев конструктивно отнесся к данной просьбе, рассчитывая на то, что в руководстве Армении возобладают здравый смысл и добрая воля. К сожалению, Пашинян и его администрация избрали иной путь», - сказал Байрамов в интервью российскому журналу «Национальная оборона».

По его словам, «фактор Пашиняна» «очень сильно» влияет на сложившуюся ситуацию.

Практически с самого начала прихода к власти Никол Пашинян и его администрация запустили процесс эскалации ситуации вокруг конфликта. «Одним из первых шагов стала отправка родного сына нового премьер-министра Армении для прохождения воинской службы не в Армении, а на оккупированных территориях Азербайджана. Это стало фактически первым политическим сигналом и началом широкой пиар-кампании. Пашинян стал совершать частые визиты на оккупированные территории и в ходе одного из них лично выдвинул лозунг «Карабах – это Армения, и точка». Этот лозунг абсолютно ясно показал его истинный подход к урегулированию конфликта, ведь если предположить, что Карабах это Армения, то с кем и о чем Азербайджан должен вести переговоры, и в чем заключается смысл таких переговоров?», - отметил он.

Байрамов добавил, что с целью окончательно подорвать переговорный процесс, Пашинян выдвинул Азербайджану семь предварительных условий для возобновления переговоров, носивших откровенно абсурдный характер.

«Армения также продолжала массово закупать оружие и технику из-за рубежа, наращивала плотность своих войск как на государственной границе с Азербайджаном, так и на оккупированных территориях нашей страны. Все эти шаги позволяют нам сегодня лучше понимать логику целенаправленной политики администрации Пашиняна, которая привела ситуацию к событиям 27 сентября 2020 года», - подчеркнул глава МИД.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БАЙРАМОВ, АРМЕНИЯ, КАРАБАХ


Похожие новости


Если Армения действительно хочет мира, то пусть выводит войска из оккупированных территорий Азербайджана – глава МИД

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]