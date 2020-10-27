Экс-глава МИД ФРГ считает Байдена более проблематичным для РФ президентом США, чем Трамп

Бывший глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль считает кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена более проблематичным для РФ президентом США, чем действующий американский лидер Дональд Трамп.
"У России и Китая нет союзников, у них есть зависимые страны, но нет именно союзников. С 1945 способностью США было создавать союзников. Это единственный способ американцев расширять свою власть - создавать альянсы. Трамп полностью это игнорирует, а Байден хочет снова восстановить. Поэтому Байден для таких держав как Китай и Россия был бы более проблематичным президентом: президентом альянсов, которые он хочет обновить", - заявил на пресс-конференции в Берлине Габриэль, который является председателем экспертной организации "Атлантический мост".
По его словам, Европе тоже нужно будет измениться, чтобы усовершенствовать партнерские отношения с США.
"Второй президентский срок не приведет к тому, что Трамп кардинально изменит свою политику, он, скорее, и дальше будет продолжать свой курс и дальше работать над демонтажем международных институтов. Конфликтов с Европой не станет меньше, они сохранятся. Не знаю, что это будет значить для НАТО, он, очевидно, не выйдет из альянса, но сотрудничество станет все сложнее", - считает Габриэль.
В этой связи Европе придется более сплоченно работать над собственной оборонной политикой в рамках ЕС, полагает бывший министр иностранных дел Германии.
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