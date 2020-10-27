AccessBank объявляет тендер

AccessBank приглашает заинтересованные компании принять участие в тендере. Тендер объявлен на приобретение серверного оборудования и системы хранения данных для видеонаблюдения.
Компании, заинтересованные в участии в тендере, могут обратиться по электронному адресу [email protected] либо по номеру: (+994 55) 505 69 59 для получения подробной информации.
Срок окончания представления конвертов с ценовыми предложениями: До 18:00 06.11.2020
Ереван признанием независимости Карабаха похоронит переговоры - Байрамов
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Ситуация в Карабахе стала результатом безответственной политики Пашиняна – глава МИД Азербайджана
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