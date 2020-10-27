Если Армения действительно хочет мира, то пусть выводит войска из оккупированных территорий Азербайджана – глава МИД

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов призвал Армению вывести войска с оккупированных азербайджанских территорий, если в Ереване действительно хотят мира.
«Главная цель – положить конец оккупации территорий Азербайджана и восстановить территориальную целостность нашей страны. Армения захватила эти территории и отказывается их освобождать. Мы вели переговоры по мирному урегулированию конфликта под эгидой ОБСЕ с 1992 года, т.е. 28 лет, и всегда подчеркивали нашу приверженность этому формату»,- сказал Байрамов в интервью российскому журналу «Национальная оборона».
Байрамов подчеркнул, что «Азербайджан так и не увидел проявлений конструктивного подхода с армянской стороны».
«К сожалению, по сей день мы так и не увидели проявлений конструктивного подхода с армянской стороны. Армения отвергла резолюции СБ ООН, решения ОБСЕ и других организаций. Руководство Армении затягивало переговорный процесс всеми правдами и неправдами, отказываясь от уже достигнутых договоренностей за столом переговоров и устраивая регулярные вооруженные провокации в зоне конфликта. Такое положение дел не могло продолжаться вечно»,- сказал глава МИД.
Он также отметил, что у Азербайджана нет территориальных претензий к Армении. «Мы не нарушаем границ, не ведем против нее военные операции. Вооруженные Силы Азербайджана действуют исключительно на территории Азербайджана, в рамках международно-признанных границ нашей страны. Наши действия опираются на статью 51 Устава ООН о праве на самооборону, на фундаментальные нормы и принципы международного права. Вновь повторю, что главный принцип, главная цель азербайджанской стороны – прекращение оккупации суверенных территорий Азербайджана, как это предусмотрено резолюциями СБ ООН и решениями ОБСЕ», - заявил Байрамов.
«Если руководство Армении действительно хочет мира, то пусть приступает к выводу войск из оккупированных территорий Азербайджана», - заключил он.
Б.Рустамбеков
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