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Карабахский конфликт 27.10.2020 15:58

Если Армения действительно хочет мира, то пусть выводит войска из оккупированных территорий Азербайджана – глава МИД

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов призвал Армению вывести войска с оккупированных азербайджанских территорий, если в Ереване действительно хотят мира.

«Главная цель – положить конец оккупации территорий Азербайджана и восстановить территориальную целостность нашей страны. Армения захватила эти территории и отказывается их освобождать. Мы вели переговоры по мирному урегулированию конфликта под эгидой ОБСЕ с 1992 года, т.е. 28 лет, и всегда подчеркивали нашу приверженность этому формату»,- сказал Байрамов в интервью российскому журналу «Национальная оборона».

Байрамов подчеркнул, что «Азербайджан так и не увидел проявлений конструктивного подхода с армянской стороны».

«К сожалению, по сей день мы так и не увидели проявлений конструктивного подхода с армянской стороны. Армения отвергла резолюции СБ ООН, решения ОБСЕ и других организаций. Руководство Армении затягивало переговорный процесс всеми правдами и неправдами, отказываясь от уже достигнутых договоренностей за столом переговоров и устраивая регулярные вооруженные провокации в зоне конфликта. Такое положение дел не могло продолжаться вечно»,- сказал глава МИД.

Он также отметил, что у Азербайджана нет территориальных претензий к Армении. «Мы не нарушаем границ, не ведем против нее военные операции. Вооруженные Силы Азербайджана действуют исключительно на территории Азербайджана, в рамках международно-признанных границ нашей страны. Наши действия опираются на статью 51 Устава ООН о праве на самооборону, на фундаментальные нормы и принципы международного права. Вновь повторю, что главный принцип, главная цель азербайджанской стороны – прекращение оккупации суверенных территорий Азербайджана, как это предусмотрено резолюциями СБ ООН и решениями ОБСЕ», - заявил Байрамов.

«Если руководство Армении действительно хочет мира, то пусть приступает к выводу войск из оккупированных территорий Азербайджана», - заключил он.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АРМЕНИЯ, КАРАБАХ, БАЙРАМОВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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