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Карабахский конфликт 27.10.2020 16:02

Ереван признанием независимости Карабаха похоронит переговоры - Байрамов

Признание Арменией независимости Нагорного Карабаха приведет к новому витку эскалации конфликта, считает министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

«Подобное решение станет вершиной безответственной и авантюрной политики руководства Армении. Поступив таким образом, Армения окончательно преступит международное право, отвергнув весь корпус традиций и основ международных отношений… Такое решение Армении неизбежно приведет к новому витку эскалации конфликта, ухудшению ситуации в регионе», - заявил Байрамов в интервью российскому журналу «Национальная оборона».

По словам министра, признанием независимости Нагорного Карабаха Армения официально подтвердит заявления Баку, сделанные с первого дня конфликта о том, что «Азербайджан является жертвой территориальных претензий Армении, армянской агрессии и оккупации».

«Это станет последним гвоздем в гроб нынешнего переговорного формата по урегулированию конфликта при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в число которых входит и Российская Федерация», - добавил Байрамов.

Глава внешнеполитического ведомства Азербайджана также отметил, что нежелание руководства Армении соблюдать нормы и принципы международного права не будет способствовать нормализации отношений между двумя странами.

«Невозможно говорить об установлении нормальных отношений между двумя государствами, если одно из них выдвигает к другому территориальные претензии, вторгается на его территорию и оккупирует его земли», - подчеркнул Байрамов.

Он добавил, что деструктивная политика руководства Армении привела к кризису в экономической и социальной сферах жизни страны, и ее к изоляции от региональных проектов развития и сотрудничества.

«Пора вспомнить о том, что главными чертами истинных государственных деятелей являются ответственность, дальновидность, честность», - заметил Байрамов.

Н.Аббасова

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Тэги: АРМЕНИЯ, КАРАБАХ, УРЕГУЛИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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