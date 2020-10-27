Ереван признанием независимости Карабаха похоронит переговоры - Байрамов

Признание Арменией независимости Нагорного Карабаха приведет к новому витку эскалации конфликта, считает министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.
«Подобное решение станет вершиной безответственной и авантюрной политики руководства Армении. Поступив таким образом, Армения окончательно преступит международное право, отвергнув весь корпус традиций и основ международных отношений… Такое решение Армении неизбежно приведет к новому витку эскалации конфликта, ухудшению ситуации в регионе», - заявил Байрамов в интервью российскому журналу «Национальная оборона».
По словам министра, признанием независимости Нагорного Карабаха Армения официально подтвердит заявления Баку, сделанные с первого дня конфликта о том, что «Азербайджан является жертвой территориальных претензий Армении, армянской агрессии и оккупации».
«Это станет последним гвоздем в гроб нынешнего переговорного формата по урегулированию конфликта при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в число которых входит и Российская Федерация», - добавил Байрамов.
Глава внешнеполитического ведомства Азербайджана также отметил, что нежелание руководства Армении соблюдать нормы и принципы международного права не будет способствовать нормализации отношений между двумя странами.
«Невозможно говорить об установлении нормальных отношений между двумя государствами, если одно из них выдвигает к другому территориальные претензии, вторгается на его территорию и оккупирует его земли», - подчеркнул Байрамов.
Он добавил, что деструктивная политика руководства Армении привела к кризису в экономической и социальной сферах жизни страны, и ее к изоляции от региональных проектов развития и сотрудничества.
«Пора вспомнить о том, что главными чертами истинных государственных деятелей являются ответственность, дальновидность, честность», - заметил Байрамов.
Н.Аббасова
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