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Здравоохранение 27.10.2020 18:08

Темп распространения COVID-19 в мире снижается после субботнего антирекорда - ВОЗ

Количество выявленных за сутки новых случаев заражений COVID-19 по всему миру в понедельник составило 437 638, свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения.

Таким образом, в мире отмечается небольшое снижение темпов распространения инфекции после субботнего антирекорда. 24 октября, по всему миру зарегистрировали 468 409 новых случаев заражения коронавирусом. Это стало самым высоким показателем с момента начала пандемии. В воскресенье число новых заражений в мире пошло на снижение, и эта тенденция продолжилась и в понедельник.

С начала пандемии в мире было зафиксировано 43 млн инфицирования, более 1,1 млн умерли от последствий заражения. Однако эксперты отмечают, что на самом деле коронавирусом, вероятно, в мире переболело на порядок больше людей, причем в основном - в очень легкой форме.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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