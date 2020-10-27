Темп распространения COVID-19 в мире снижается после субботнего антирекорда - ВОЗ

Количество выявленных за сутки новых случаев заражений COVID-19 по всему миру в понедельник составило 437 638, свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения.

Таким образом, в мире отмечается небольшое снижение темпов распространения инфекции после субботнего антирекорда. 24 октября, по всему миру зарегистрировали 468 409 новых случаев заражения коронавирусом. Это стало самым высоким показателем с момента начала пандемии. В воскресенье число новых заражений в мире пошло на снижение, и эта тенденция продолжилась и в понедельник.

С начала пандемии в мире было зафиксировано 43 млн инфицирования, более 1,1 млн умерли от последствий заражения. Однако эксперты отмечают, что на самом деле коронавирусом, вероятно, в мире переболело на порядок больше людей, причем в основном - в очень легкой форме.